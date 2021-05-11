Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçından notlar
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Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçından notlar

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçından notlar
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan lider Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin 11'ine göre kadroda zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan lider Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin 11'ine göre kadroda zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson'ın yerine Necip Uysal'ı görevlendiren Yalçın, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Gökhan Töre'nin yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'yu sahaya sürdü.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim eden Yalçın, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Welinton Souza, Domagoj Vida ve Fabrice N'Sakala'dan oluşturdu.

Orta saha merkezinde Josef de Souza, Necip Uysal ve Adem Ljajic'e görev veren Yalçın, orta sahanın sağında Rachid Ghezzal'ı, solunda ise Georges-Kevin N'Koudou'yu oynattı.

Siyah-beyazlı teknik adam, forvet hattında ise Cyle Larin'i kullandı.

Necip Uysal 3 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ta Necip Uysal, 3 hafta sonra ilk 11'de görev yaptı.

Ligin 37. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına 11'de başlayan Necip Uysal, sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakırken, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarında oyuna sonradan girdi.

N'Koudou döndü

Beşiktaş'ta son haftalardaki performansıyla dikkati çeken N'Koudou, bir haftalık aranın ardından kadroya döndü.

Atakaş Hatayspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk yarıyı tamamlayamayan ve Galatasaray karşısında da forma giyemeyen N'Koudou, bir haftalık ara sonrasında formasına kavuştu.

Yedeklerin yarısı 20 yaş altı

Sakat oyuncuları nedeniyle bir süredir kadro kurmakta sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın yedek kulübesinde 8 futbolcu yer alıyor.

26 yaşındaki Bernard Mensah'ın en tecrübeli isim olduğu siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran ve Francisco Montero'nun dışında kalan 4 futbolcu, 20 yaşın altında.

Beşiktaş'ın yedek kulübesindeki oyuncularından Emre Bilgin ve Bilal Ceylan 17, Serdar Saatçı 18, Rıdvan Yılmaz 19 yaşında.

Şampiyon kadın futbol takımı maçı izledi

Kadınlar Futbol Ligi'ni bu sezon şampiyon tamamlayan Beşiktaş Vodafone, mücadeleyi statta izledi.

Siyah-beyazlı kadın futbolcular, şampiyonluk yolundaki kritik maçta meslektaşlarına destek verdi.

Taraftarlar locada

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmayı localardan izledi.

Karşılaşma öncesi boş olan localar, takımlar sahaya çıktıktan kısa süre sonra doldu. Siyah-beyazlı futbolseverler, tezahüratlarla takımlarını destekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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