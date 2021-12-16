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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,30 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,78 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,30 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,78 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,104154-1,30
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,097367-1,08
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019450-0,78
Türkiye Hay. ve Em. Standart EYF0,074823-0,72
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,021388-0,69
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,020312-0,67
Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF0,019783-0,65
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,021187-0,63
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF0,020770-0,62
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF0,072576-0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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