En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,30 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,78 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,30 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,78 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,104154
|-1,30
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,097367
|-1,08
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019450
|-0,78
|Türkiye Hay. ve Em. Standart EYF
|0,074823
|-0,72
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021388
|-0,69
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,020312
|-0,67
|Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,019783
|-0,65
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021187
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF
|0,020770
|-0,62
|Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF
|0,072576
|-0,62
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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