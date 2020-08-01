- Berlin'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi
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- Berlin'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

- Berlin'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler binlerce kişi tarafından protesto edildi.

01.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 01.08.2020 22:30

- Berlin'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Avrupa'da korona virüs salgını etkisini yeniden arttırırken, birçok ülke salgın kısıtlamalarını geri getirmeye başladı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Zafer Anıtı'nın önünde bulunan 17 Juni Caddesi'nde bir araya gelen binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti. Querdenken 711 isimli oluşum tarafından "Pandeminin Sonu: Özgürlük Günü" adı altında organize edilen gösteriye içlerinde farklı eyaletlerden gelenlerinde bulunduğu yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Eylemciler, protesto sırasında "Özgürlük" ve "Direniş" sloganlarını atarken, ellerinde "En büyük komplo teorisi korona pandemisidir", "İkinci dalga biziz" ve "Özgürlüğünüz için ayağa kalkın" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, hükümetin salgını bahane ederek, temek hak ve özgürlükleri kısıtladığını dile getirdi. Polis, göstericilerin maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymaması nedeni ile eylemi sonlandırmaları çağrısında bulunurken, polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı. Çıkan arbede sonucu polis göstericilere biber gazı ile müdahale ederken, çok sayıda göstericiyi ise gözaltına aldı. Çıkan olaylarda bazı eylemciler ise yaralandı.

SPD Genel Başkanı Saskia Esken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Binlerce Covid ahmağı (Covidiots) Berlin'de maskesiz, mesafesiz ikinci dalgayı kutluyor. Onlar sadece sağlığımızı tehlikeye atmakla kalmıyorlar, aynı zamanda pandemiye karşı başarılarımızı, ekonominin, eğitimin ve toplumun yeniden canlandırılmasına yönelik çabalarımızı da tehlikeye atıyorlar. Sorumsuzluk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı, korona karşıtı bu eylemleri kendi amaçları doğrultusun da kullanmak isteyen bazı radikal grupları ise gözlem altına aldı.

- Berlin'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Kaynak: İHA

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