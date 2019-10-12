Bellona Kayseri Basketbol'da transfer
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Kübra Siyahdemir'i kadrosuna kattı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Kübra Siyahdemir'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş'ta forma giyen 33 yaşındaki kısa forvet Kübra Siyahdemir ile 1 yıllığına anlaştı.
Son olarak Beşiktaş'ta oynayan 1,83 metre boyundaki oyuncu, kısa zaman içerisinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.