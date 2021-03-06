BELGRAD ORMANI'NDA CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
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BELGRAD ORMANI'NDA CUMARTESİ YOĞUNLUĞU

06.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:59
BELGRAD ORMANI'NDA CUMARTESİ YOĞUNLUĞU

İSTANBUL'da aylar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Belgrad Ormanı'nda yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL'da aylar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Belgrad Ormanı'nda yoğunluk yaşandı.

Uzun zamandır hafta sonu evlerine kapanan İstanbullular sabah saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nda yoğunluk oluşturdu. Aileleriyle birlikte kendilerini doğaya atanlar piknik yaptı, bisiklet sürdü, mangal yaktı. 

Belgrad Ormanı'nda eşi ile birlikte piknik yapan Tolga Uyan, "Biraz çıkıp hava aldık, ormana geldik, oksijen alıyoruz.  Çok güzel oldu, bugünleri çok bekledik yani kaç ay oldu bilmiyorum. Birazcık dışarı çıkalım, hava alalım istedik. Daha çok insandan uzak bir noktayı seçtik piknik yapıyoruz" dedi. Eşinin doğum gününü Belgrad Ormanı'nda kutladıklarını belirten Şadiye Uyan ise, "Bugün eşimin doğum günü, bizim için özel bir gün. Hem özgürlüğümüzü kutluyoruz hem de doğum gününü. Tabi ki kısa bir özgürlük bu daha da özgür olmayı istiyoruz. Birazdan da sahil tarafına ineceğiz özlediğimiz yerleri görmek istiyoruz" diye konuştu.

Pandeminin başlangıcında beri 1 yıldır ilk defa dışarı çıktığını söyleyen Hamide Balaban ise, "Çocukların sayesinde 1 yıldan sonra ilk defa dışarı çıktım çok şükür. Bir an önce koronavirüsün  bitmesini ve eski zamanlarımızda dönmemizi istiyorum. Güneş yok,biraz  yağmur yağıyor ama güzel, en azından çocuklar enerjilerini atabilecek ayakları toprağa değecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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