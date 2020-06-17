Belediye ekipleri su baskınları ile mücadele ediyor
Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kuvvetli yağan yağmur sonrası ilçede ve özellikle Bahçelievler Mahallesi'nde yoğun şekilde yaşanan su baskınları vatandaşları mağdur etti.
17.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:29
Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kuvvetli yağan yağmur sonrası ilçede ve özellikle Bahçelievler Mahallesi'nde yoğun şekilde yaşanan su baskınları vatandaşları mağdur etti.
Tüm birimleri ile mağduriyet yaşayan vatandaşların imdadına yetişen Belediye personeli, geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin başında bulunan Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, çalışmaları yakından takip ederken, vatandaşlara da destek oldu. - ÇORUM
Kaynak: İHA