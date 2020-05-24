Belediye Başkanı, telekonferans ile yaşlıları çocuklarıyla buluşturdu
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Belediye Başkanı, telekonferans ile yaşlıları çocuklarıyla buluşturdu

Belediye Başkanı, telekonferans ile yaşlıları çocuklarıyla buluşturdu Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçe dışında çocukları olan yaşlı aileleri ziyaret ederek telekonferans ile çocuklarıyla görüştürdü.

24.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:09

Belediye Başkanı, telekonferans ile yaşlıları çocuklarıyla buluşturdu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçe dışında çocukları olan yaşlı aileleri ziyaret ederek telekonferans ile çocuklarıyla görüştürdü. Bayram buluşmasında ortaya renkli görüntüler çıktı

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocukları ilçe dışında olan yaşlıları ziyaret ederek bayramlarını kutlayan başkan Öz, akıllı telefonu olmayan yaşlıların da şehir dışında olan çocuklarını görüntülü arayarak baba ve anneleriyle buluşturdu. Görüntülü aramalarda anne ve babalar konuşurken duygulu anlar da yaşandı. Başkan Öz'ün yaptığı bu davranışla memnuniyetlerini dile getiren yaşlılar, "Bu yıl korona virüsü nedeniyle çocuklarımız ziyaretimize gelemediler. Bayramımızı buruk kutluyoruz. Başkanımız ziyaretiyle bizi yalnız bırakmadı. Bu vasıtasıyla da çocuklarımız ile görüntülü konuşma fırsatı bulduk. Allah'ın izniyle bu süreç geçecek ve inşallah kurban bayramında bu özlemi gidermiş oluruz" dediler.

Belediye Başkanı, telekonferans ile yaşlıları çocuklarıyla buluşturdu

Kaynak: İHA

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