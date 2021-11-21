Belçika'da binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti - Haberler
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Belçika'da binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Belçika'da binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Avrupa'da Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından kısıtlamalar sıkılaştırılırken, birçok ülkede halk protestolar patlak verdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, Covid-19 kısıtlamalarını protesto etmek "Özgürlük için Birlikte" adı altında sokağa indi. Protesto kapsamında göstericiler, sık sık "Özgürlük! Özgürlük! Özgürlük!" sloganı atarken, "Özgürlük için Birlikte" yazılı pankartın arkasında Avrupa Birliği (AB) Genel Merkezine yürüdü.

Barışçıl şekilde başlayan gösteri, bazı grupların polise saldırmasının ardından şiddet olaylarına dönüştü. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) ve hükümet bölgesi yakınında gerçekleşen şiddet olayları sırasında polise saldıran grupların yüzlerini gizledikleri ve Flaman milliyetçi bayrakları taşıdıkları görüldü.

Polis, protestoya yaklaşık 35 bin kişinin protesto ettiğini açıkladı. - BRÜKSEL

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