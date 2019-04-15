Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko, Türkiye'ye Geliyor

BELARUS Cumhurbas¸kanı Aleksandr Lukashenko, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın daveti üzerine, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı, Aleksandr Lukashenko'nun ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ziyaret sırasında gerc¸ekles¸tirilecek go¨ru¨s¸melerde, Tu¨rkiye ve Belarus arasındaki ikili ilis¸kilerin go¨zden gec¸irileceği, is¸birligˆinin gelis¸tirilmesi ic¸in atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Go¨ru¨s¸melerde ikili ilis¸kilerin yanısıra ayrıca bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulması o¨ngo¨ru¨lmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilis¸kilerin ahdi zeminine o¨nemli katkılar sagˆlayacak muhtelif anlas¸maların imzalanması gu¨ndemde olup, Tu¨rkiye-Belarus I·s¸ Forumu'nun icrası da planlanmaktadır." - Ankara

Kaynak: DHA