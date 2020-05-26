Bayramı evde geçiren çocuklar "Bugün Bayram" şarkısıyla moral buldu Karabük'te özel müzik okulunda eğitim gören çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren arkadaşlarına moral vermek için "Bugün Bayram" şarkısını seslendirdi.

Karabük'te özel müzik okulunda eğitim gören çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren arkadaşlarına moral vermek için "Bugün Bayram" şarkısını seslendirdi.

Müzik okulu öğrencileri, öğretmenleri Sinan Somuncu önderliğinde, arkadaşlarına moral vermek için harekete geçti.

Çocuklar, "Bugün Bayram" şarkısını söyleyerek çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Somuncu, evlerinden çıkamayan çocuklara moral vermek için böyle etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Çocuklara bayram hediyesi oldu." dedi.

Kaynak: AA