Bayramı evde geçirecek çocuklara aileleriyle "aktivite" önerisi
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Bayramı evde geçirecek çocuklara aileleriyle "aktivite" önerisi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Ramazan Bayramı'nda evde kalacak çocukların şeker toplayamayacağını, bayramı hüzünlü geçireceğini, ailelerin de onları eğlendirecek farkı aktiviteler yapması gerektiğini bildirdi.

Bayramı evde geçirecek çocuklara aileleriyle
22.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:36

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Ramazan Bayramı'nda evde kalacak çocukların şeker toplayamayacağını, bayramı hüzünlü geçireceğini, ailelerin de onları eğlendirecek farkı aktiviteler yapması gerektiğini bildirdi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için insanların günlük temizlik gibi konularda hijyene dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Temizlikte ölçünün takıntı haline gelmemesi konusunda uyarıda bulunan Çelik, takıntının ilerleyen dönemlerde insanları olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Çelik, ayrıca virüse yakalanmamak için temkinli olunması ile son zamanlarda açıklanan vaka sayısındaki azalmanın önemine işaret etti.

Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerin olmaması gerektiğini belirten Çelik, bayram sürecinde "evde kal" çağrısına kulak verilmesini istedi.

"Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması var ve olması gereken şey de buydu." diyen Çelik, salgının alınan önlemlere uyulmasıyla bitebileceğini anlattı.

Çelik, çocukların bayramı evde geçirmeleriyle ilgili de şunları kaydetti:

"Çocukların büyükleri ile telefonla görüşmesi gerekiyor. Görüntülü konuşma yapabilirler. Dolayısıyla bir araya gelmemeleri lazım. Bu bayram hüzünlü geçecek olabilir. Çocuklar harçlık almak istiyorlar, şeker toplamak istiyorlar. Bu, ihtiyaçları olduğundan kaynaklanmıyor. O durum çocuklar için farklı bir sevinç noktası haline gelmiş. Benim de çocuklarım bu durumda, ben de evde harçlıklarını vereceğim ve dışarı çıkmayacağız. Bizim bu bayram sürecinde çocuklarımızı eğlendirecek başka yollar bulmamız gerekiyor. Aileler farklı aktiviteler yapmalı çocukların canlarının sıkılmaması ve bayramın bu hüznünü unutturmamız lazım."

"Doğal gıdalara yönelmemiz gerekiyor"

Koronavirüs nedeniyle tüketilmesi gereken yiyeceklerle ilgili de bilgi veren Çelik "Bu benim branşım değil ama dengeli beslenmeli ve yeterli uyku alınmalı. Zinde olması gerekiyor insanların. Kendilerini yoracak gıdalardan uzak durulması lazım. Yapay gıdalardan paket gıdalardan uzak durmamız, doğal gıdalara yönelmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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