Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda otobüler, metro, tramvay ücretsiz mi?
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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda otobüler, metro, tramvay ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda otobüler, metro, tramvay ücretsiz mi?
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Her yıl Bayramlarda İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz oluyor. 9 günlük tatilden dolayı vatandaşlar Kurban Bayramı kaç gün? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda otobüler, metro, tramvay ücretsiz mi? Otobüsler kaç gün ücretsiz? Otobüsler hafta sonu ücretsiz mi? Toplu taşıma hafta sonu da ücretsiz mi?

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Her yıl uygulanan toplu taşıma ücretinin kaldırılması bu yıl da var mı? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda otobüler, metro, tramvay ücretsiz mi?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda uygulanan ücretsiz toplu ulaşım uygulaması,

20 Temmuz Salı (bugün) - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

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