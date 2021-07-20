Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda otobüler, metro, tramvay ücretsiz mi?

Her yıl Bayramlarda İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz oluyor. 9 günlük tatilden dolayı vatandaşlar Kurban Bayramı kaç gün? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda otobüler, metro, tramvay ücretsiz mi? Otobüsler kaç gün ücretsiz? Otobüsler hafta sonu ücretsiz mi? Toplu taşıma hafta sonu da ücretsiz mi?