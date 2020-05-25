Bayram şekeri Kızılay'dan
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Bayram şekeri Kızılay'dan

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kızılay çocuklara bayram şekeri dağıttı.

Bayram şekeri Kızılay'dan
25.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:27

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kızılay çocuklara bayram şekeri dağıttı.

Vezirköprü Kızılay Şubesi tarafından planlanan etkinlikte kısıtlama nedeniyle bayramlaşıp şeker toplayamayan çocuklar için kapı kapı dolaşılarak on bin aileye şeker dağıtıldı. 65 gönüllü Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu mutlaka maske takılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve fiziki temastan kaçınılması konusunda gönüllüleri uyardı. Bekir Kurtoğlu yaptığı konuşmada Kızılay'ın hizmetlerine değinerek, "Kızılay 152 yıldır milletin karşı, karşıya kaldığı her sorunda devletin yanında yer almış ve kendisine verilen görevi layığı ile yerine getirmiş bir kurumdur. Şu anda da dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile üzerine düşen görevi yerine getirmekten geri kalmamıştır. Onlarca ülkede ve ülkemizde bu süreçte yardım faaliyetlerini yürüten Kızılay binlerce ailenin yanında yer almıştır. Vezirköprü Kızılay Temsilciliği olarak aylardın evinde olan büyüklerinden ayrı mahsun bir bayram geçiren çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm bırakmak amacıyla onların bayram şekerlerini kapılarına bizler bırakıyoruz. Her zaman çocuklarımızın ve milletimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Şehit ailesi unutulmadı

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz da katıldı. İlçe Kaymakamı etkinlikte ailelerin bayramını kutlayarak çocuklara bayram şekeri dağıttı. Daha sonra Şehit Jandarma Er Hüseyin Yirik'in ailesi ziyaret edildi.

Kaymakam Kudret Kurnaz, "Kızılayımızın güzel bir fikri vardı. Bu bayram çocuklar şeker toplayamıyorlar, biz onlara şeker götürelim dedik. Tüm çocukları dolaşıyoruz. Onlara şeker dağıtıyoruz. Bayramın şeker tadında geçmesini diliyorum" diyerek herkesin bayramını kutladı.

Kurnaz, şehit ailesine Genelkurmay Başkanlığının gönderdiği bayram tebrik kartını ilettikten sonra Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı tarafından aileye alınan hediye takdim edildi. Şeker dağıtma ve şehit ailesini ziyaret etkinliğine İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, Genç Kızılay Samsun İl Başkanı Halit Karataş ve 65 gönüllü katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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