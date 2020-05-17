Bayburt'ta trafik kazası: 1 yaralı
Bayburt-Erzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
17.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:21
Bayburt-Erzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Bayburt - Erzurum kara yolunun 50. kilometresi Lolanlı Boğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 AAS 939 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken tırın üzerindeki çuvallar yola saçıldı.
Trafik ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunarak yol güvenliği sağlandı. - BAYBURT
Kaynak: İHA