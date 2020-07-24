Battalgazi'de deprem konutlarının inşaat çalışmaları başladı
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Battalgazi'de deprem konutlarının inşaat çalışmaları başladı

Elazığ merkezli 6.8'lik depremin ardından Malatya'da en fazla etkilenen ilçelerin başında gelen Battalgazi'de Gelincik Tepesi'ndeki deprem konutları hızla yükselirken, daha önce zemin etüt çalışması yapılan Eskimalatya'da ki Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) yanında yapılacak olan 495 konutun...

Battalgazi'de deprem konutlarının inşaat çalışmaları başladı
24.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:34

Elazığ merkezli 6.8'lik depremin ardından Malatya'da en fazla etkilenen ilçelerin başında gelen Battalgazi'de Gelincik Tepesi'ndeki deprem konutları hızla yükselirken, daha önce zemin etüt çalışması yapılan Eskimalatya'da ki Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) yanında yapılacak olan 495 konutun inşaat çalışmaları başladı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 24 Ocak'ta yaşanan Elazığ merkezli 6,8'lik depremden en fazla etkilenen ilçelerin başında yer alan Battalgazi ilçesinde, evleri zarar gören depremzede aileleri için Eskimalatya Meydanbaşı mahallesinde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu'nun yan kısmına yapılacak olan deprem konutlarının zemin etüt çalışması tamamlandı. Zemin etüt çalışmalarının ardından YİBO yanına yapılacak olan 495 konutun inşaat çalışmaları da başladı. 30 Blok inşa edileceği alanda öncelikli olarak cami ve sosyal merkezlerin temel altı beton atma işlemi gerçekleştirilecek. Müteahhit firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "İnsanlarımızın biran önce kalıcı konutlara taşınmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 200 gün içerisinde bitirilerek depremzedelere teslimi sağlanacak" dedi.

Gelincik Tepesi'ndeki konutlarda hızla yükseliyor

Depremden dolayı evleri ağır hasar gören hak sahibi vatandaşlar için Gelincik Tepesi'nde yapılan deprem konutları hızla yükseliyor. Bin 550 konutun yapılacağı alanda çalışmalar hız kesmezken, 2.Etap çalışmasında birçok bloğun kaba inşaatı da tamamlandı. 3.etap için konutların yapılacağı yerinde belirlendiği bölgede, çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muhtarlardan Başkan Güder'e teşekkür

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte inşaat çalışmalarının başladığı alanı gezen Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte geldik ve TOKİ çalışmalarını beraber gezdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahalle halkımız depremde mağduriyetler yaşasa da, buradaki konutların tamamlanmasıyla inşallah mahalle halkımız daha ferah evlerine kavuşacaktır. Başkanımız da bu çalışmaları çok yakından takip ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın bu evlerin yapımında büyük emekleri var" derken, Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın ise "İnşallah bu çalışmalar kısa sürede biter ve depremzedelerimiz de evlerine kavuşur. Başkanımız Osman Güder, Eski Malatya'nın gelişmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. TOKİ'nin buraya gelmesinde emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" İfadelerini kullandı.

Başkan Güder: "Deprem konutları 200 günde tamamlanacak"

Yapılacak olan konutlarla vatandaşların daha güvenli evlerde oturacaklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "24 Ocak'ta bir deprem yaşadık ve deprem sonrası gerek hükümetimiz olarak gerekse yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Vatandaşımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şunun garantisini verdik. Kısa sürede inşallah ihtiyaç duyduğunuz deprem konutları inşa edilecek. Vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte depreme dayanıklı ve daha lüks diyebileceğimiz konutlarda yaşamlarını idame ettirecekler" dedi.

Battalgazi ilçesinde şuan 2. bölge olarak tabir edilen Eskimalatya'da ki YİBO yanında 495 konutun inşa çalışmalarına başlanıldığını dile getiren Güder, "Burada 30 blok inşa edilecek. Şuan başlangıç itibariyle cami ve sosyal merkezlerin temelleri açılmış ve grobetonlarını atacaklar. Burada şuan hazır beton kalıplarının çalışmaları var. Hazır beton kalıpları depreme en dayanıklı inşa sistemi. Onların şuan arkadaşlar montajlarını yapıyorlar. Müteahhit firmaya 200 gün süre verilmiş. Bu süre içerisinde vatandaşlarımız buraya taşınmış olacaklar. Bu konuda takibini yapıyoruz. İnşallah amacımız Battalgazi Belediyesi olarak bu bölgedeki insanların bir an önce kalıcı konutlarına taşınması. Vatandaşlarımız konutlarına kavuştuktan sonra beklide bu konutların devam etmesi noktasında vatandaşlarımızın taleplerini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza iletip, bu talepleri de gidermiş olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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