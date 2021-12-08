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Batman'ı fırtına vurdu, ağaçlar devrildi

Batman'ı fırtına vurdu, ağaçlar devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da sabah saatlerinde başlayan fırtınanın etkisini artırmasıyla kentte ağaçlar devrildi.

BATMAN (İHA) - Batman'da sabah saatlerinde başlayan fırtınanın etkisini artırmasıyla kentte ağaçlar devrildi.

Batman'da bir otomobil Ahmet Arif Bulvarı Dörtyol Kavşağında kırmızı ışıkta beklediği sırada refüjdeki ağaç, rüzgarın etkisiyle otomobilin üstüne devrildi.

Batman Belediyesi, vizyon projesi kapmasında yapılan çalışmalarda refüjdeki ağaçların kökleri testereyle kesmişti. O ağaçlardan biri, sabah saatlerinde çıkan fırtınada kırmızı ışıkta duran otomobilin üstüne düştü. Yaşanan olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin üstüne düşen ağacı testere ile keserek arabayı kurtardı. - BATMAN

Batman'ı fırtına vurdu, ağaçlar devrildi

Batman'ı fırtına vurdu, ağaçlar devrildi

Batman'ı fırtına vurdu, ağaçlar devrildi

Batman'ı fırtına vurdu, ağaçlar devrildi

Batman'ı fırtına vurdu, ağaçlar devrildi

Batman'ı fırtına vurdu, ağaçlar devrildi

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