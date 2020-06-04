Batman'da kaçakçılık operasyonu
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Batman'da kaçakçılık operasyonu

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı 11 bin 885 paket sigara, 119 adet telefon ve 3 bin 870 paket elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

Batman'da kaçakçılık operasyonu
04.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:45

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı 11 bin 885 paket sigara, 119 adet telefon ve 3 bin 870 paket elektronik sigara filtresi ele geçirildi. Operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haksız kazanç sağlayan kişi veya kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz bir hafta içerisinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 11 bin 885 paket sigara, 119 adet cep telefonu, 3 bin 870 paket elektronik sigara filtresi ele geçirilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili 16 şahıs gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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