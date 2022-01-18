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Batman beyaz örtü altında

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Yerel

Batman beyaz örtü altında Batman'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

BATMAN (İHA) - Batman beyaz örtü altında

BATMAN - Batman'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle Sason ile Kozluk gibi ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batman'ın kuzeyi ile çevre illeri için yapılan uyarının ardından bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkili oldu. Özelikle 3 bin metre yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ile Kozluk ilçelerinde etkili olan yağış, köy yollarını ulaşıma kapattı. Yağışların 2 gün sürmesi beklenen yerlerde taşımalı eğitim kapsamında olan okullara ara verilmesi bekleniyor.

Batman beyaz örtü altında

Batman beyaz örtü altında

Batman beyaz örtü altında

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Son Dakika Haberleri

Batman, Kozluk, Sason, kar, Yerel, Haber

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