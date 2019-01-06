Batı Şeria'da Noel Kutlamaları (2) - Beytüllahim

Jülyen takvimine göre 6 Ocak'ta Noel kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi çevresinde Noel kutlamaları düzenledi. Bir grup Filistinli genç, kutlamalar kapsamında kente gelen Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos'i protesto etti.

Kaynak: AA