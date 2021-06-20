Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan bölge ülkelerine yerel Kovid-19 aşısı üretme çağrısı
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan bölge ülkelerine yerel Kovid-19 aşısı üretme çağrısı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan bölge ülkelerine yerel Kovid-19 aşısı üretme çağrısı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Batı Afrika ülkelerini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yerel aşı üretme çağrısı yaptı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Batı Afrika ülkelerini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yerel aşı üretme çağrısı yaptı.

Akuffo-Addo, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 59'uncu ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Kovid-19 meselesinin Batı Afrika liderleri için büyük bir baş ağrısı olduğunu belirtti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Afrika ülkelerine tedarik edilen AstraZeneca aşılarının virüsle mücadele kapsamında yardımcı olduğunun altını çizen Akuffo-Addo ancak alınan miktarların ne yazık ki ECOWAS ülkeleri için yetersiz olduğunu kaydetti.

Akuffo-Addo, ECOWAS'ın yerel Kovid-19 aşısı üretmesi gerektiği çağrısı yaparak "Bu nedenle bölgemizde aşı alımı ve üretimi konusunda çalışmaya devam etmeliyiz. Yerli aşı üretmeye çalışan Gana, Nijerya ve Senegal'i teşvik etmeliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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