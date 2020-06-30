Baskil Orman İşletme Şefliğine atama yapıldı
Elazığ Bölge Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Baskil Orman İşletme Şefliğine Cihan Hoşoğlu atandı.
30.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:02
Elazığ Bölge Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Baskil Orman İşletme Şefliğine Cihan Hoşoğlu atandı.
Elazığ Bölge Orman İşletme Müdürü Muhammed Salih Çetiner, ilçelerde bulunan işletme şefliklerine atamalar yapıldığını belirtti.
Baskil Orman İşletme Şefliğine Cihan Hoşoğlu'nun atandığını kaydeden Çetiner, atamaların hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA