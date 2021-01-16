Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan, Başkan Gürkan'a ziyaret
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Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan, Başkan Gürkan'a ziyaret

16.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:37
Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan, Başkan Gürkan'a ziyaret

Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz ve Gürkan ziyarette, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki feribot iskelesi ve çevresinde yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Gürkan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Malatya ile Baskil arasında feribotların düzenli olarak çalıştığına değinen Gürkan, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Malatya ile Baskil arasında feribotlarımız sürekli çalışıyor. Baskil bölgemizdeki feribot iskelemiz standartlara uygun değil. Baskil Kaymakamımız 'Bu standartları nasıl yükseltebiliriz?' diye bizleri ziyaret etti. Kendileri Baskil'de ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmüşler. Baskil'deki feribot iskelesini daha sağlıklı kullanılabilir bir yapıya kavuşturmak için teknik elemanlarımız gerekli incelemeleri yaparak Baskil Kaymakamımız ve İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarımızla görüşecekler. İnşallah daha sağlıklı ve kullanılabilir sosyal tesisleriyle birlikte güzel bir feribot iskelesi yapabiliriz."

Yılmaz da feribot iskelesi ile çevresinde bulunan tesisleri daha kullanılabilir ve standardı yüksek seviyelere ulaştırmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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