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Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen ekipler belli oldu.

MERSİN (AA) - Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen ekipler belli oldu.

Ankara Spor Salonu ve Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda bugün yapılan çeyrek final müsabakalarında yarı finalistler belirlendi.

Maçlar sonunda Çeşme Basketbol'u 81-80 mağlup eden BOTAŞ Gelişim, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u 90-57 yenen Emlak Konut, Rize Belediyespor'a 54-52 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Gelişim ve Urla Belediyespor'u 74-47 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, adlarını yarı finale yazdırdı.

Kadınlar Federasyon Kupası'nda yarın oynanacak yarı final müsabakaları şöyle:

15.15 Botaş Gelişim-Emlak Konut

17.30 Fenerbahçe Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyespor

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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