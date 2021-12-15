Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda son 32 turu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını 52-80 yendi.

ANKARA (AA) - OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda son 32 turu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını 52-80 yendi.

Sepsi Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini iyi bir oyunla 10-25 üstün geçen Ankara temsilcisi, ikinci çeyrekte de skor avantajını koruyarak maçın devresine 31-46 önde girmeyi başardı.

Başa baş mücadelenin yaşandığı üçüncü periyodu da 43-57 üstün geçen OGM Ormanspor, dördüncü periyotta da skor farkını artırarak karşılaşmayı 52-80 kazandı.

Bu maçın rövanşı 22 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title