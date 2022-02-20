ANKARA (İHA) - Başkentli gençler "altın zili" çalmak için mücadele etti

ANKARA - 2022 Altın Zili Kim Çalacak etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi. Kore hakkında bilgi yarışması olan etkinlikte birinciye 500 Dolar, ikinciye 300 dolar ve üçüncüye 200 dolar ödüldü verildi. Altın Zil ödülünü ise bu yıl kazanan olmadı.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Kore hakkında bilgi yarışması olan "2022 Altın Zili Kim Çalacak?" etkinliğini düzenledi. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe 100'den fazla yarışmacı katıldı. Yarışmayı birinci tamamlayan Merve Nur Gülyaprak 500 Dolarlık ödülün sahibi olurken, ikinci Serin Ören 300 Dolar, üçüncü Nursena Dinç ise 200 dolarlık ödülün sahibi oldu.

Sorulan 50 soruyu da doğru yanıtlayana verilecek olan Altın Zil Ödülü: Kore'ye Seyahat'i ise kazanan çıkmadı. Etkinlik kapsamında Kore samulnori ve yelpaze dansı geleneksel gösterileri de düzenlendi.