Başkent'te tedavi gören miniklere oyuncak sürprizi
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Başkent'te tedavi gören miniklere oyuncak sürprizi

Başkent'te tedavi gören miniklere oyuncak sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altındağ Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanede geçiren çocukları unutmadı.

Altındağ Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanede geçiren çocukları unutmadı. Miniklerin yüzü birbirinden sevimli oyuncaklarla güldü.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla hastanede yatan miniklere bayram sürprizi yapıldı. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ni ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 23 Nisan'ı hastanede geçirmek zorunda olan miniklerin yüzünü

güldürdü. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri tarafından yapılan triko oyuncakları çocuklara hediye eden Başkan Balcı, çocuklara bayram sevinci yaşattı.

"Çok mutlu oldular"

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerinin el emeğiyle yaptığı sevimli oyuncakların çocuklar tarafından beğenilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Balcı, "23 Nisan tüm çocukların bayramı. Ancak ne yazık ki bu güzel günü hastanede geçirmek zorunda olan çocuklarımız var. Bu bayram onları unutmadık. El örgüsü sevimli oyuncaklar hediye ettik her birine. Özellikle de minik kuzuları çok beğendiler, çok mutlu oldular. Biraz olsun hastalıklarını unutturabildiysek, yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize" dedi. Başkan Balcı "Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, hepsine sağlık ve afiyetler diliyorum. Çocuklarımızın yüzü hep gülsün inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkent'te tedavi gören miniklere oyuncak sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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