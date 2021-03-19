Başkent'te korona virüs denetimi
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Başkent'te korona virüs denetimi

19.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:56
Başkent'te korona virüs denetimi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde restoran, kafeler, fırınlar ve umuma açık alanlarda kapsamlı bir şekilde korona virüs tedbirleri vesilesiyle denetimi yapıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde restoran, kafeler, fırınlar ve umuma açık alanlarda kapsamlı bir şekilde korona virüs tedbirleri vesilesiyle denetimi yapıldı. Yenimahalle'de yapılan denetime Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural öncülük etti.

Korona virüs tedbirlerinin denetlenmesinde Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural'a İlçe Emniyet Müdürü ve çok sayıda polis ekibi de eşlik etti. Denetimlerden önce açıklamalarda bulunan Kaymakam Selda Dural, korona virüs tedbirlerine uyulmasının önemini, Yenimahalle ilçesindeki vaka sayılarının durumuna ve uyulmadığı zaman ne olacağına dair konuları hatırlattı. Dural konuşmasında şunları kaydetti:

"Malum bir yılı geçtik korona virüs sürecinde. Esasında en başından beri denetimlerimiz devam ediyor ama Mart başı itibariyle yeni bir kontrollü normalleşme sürecine geçildi. Bu kapsamda restoranlarımız, kafelerimiz, umuma açık yerlerimiz kısıtlı da olsa faaliyet göstermeye başladı. Genel denetimlere ek olarak bu hafta ikincisini yaptığımız konu bazlı tematik denetimler tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de devam ediyor. Bugün de yine eş zamanlı olarak ülke genelinde yiyecek içecek yerleri ve düğün salonları, tematik parklar, lunaparklar gibi alanların denetimi söz konusu. Biz de bugün denetim yapan personelimize eşlik etmek amacıyla buradayız. Tabii hep söylüyoruz. Amacımız cezai işlem uygulamak değil, öncelikle rehberlik ve denetim konusunda işletmelerimize yol göstermek. Varsa aksaklıkları düzeltmelerine vesile olmak."

Yenimahallelilere ve Ankaralılara teşekkür eden Kaymakam Dural, "Ama zor bir sürecin içinden geçiyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha özen ve kurallara uyma konusunda azami dikkat istirham ediyoruz. İlçemiz aslında Ankara genelinde olduğu gibi iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim ama tedbirlere riayet etmediğimiz her an bir artış gözlemliyoruz. Aslında virüsün gücünde veya etkisinde bir azalma yok tedbirlerle biz bunu baskılıyoruz. Artık herkesin malumu. Onun için rehavete kapıldığımız her an vaka artışları her yerde olduğu gibi bizde de söz konusu oluyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Başkent'te korona virüs denetimi
Başkent'te korona virüs denetimi
Başkent'te korona virüs denetimi
Başkent'te korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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