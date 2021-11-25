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BAŞKANIMIZ, BÜYÜKLERİNDEN HAYIR DUASI ALDI

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BAŞKANIMIZ, BÜYÜKLERİNDEN HAYIR DUASI ALDI

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan büyükleri evlerinde ziyaret ederek, hayır duası aldı.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan büyükleri evlerinde ziyaret ederek, hayır duası aldı.

Her fırsatta halkla iç içe olan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, bu kez yaşça büyük olan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, hayır dualarını aldı.

Yaptığı ev ziyaretlerinde sıcak bir ilgiyle karşılanan Başkanımız, ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan değerli büyüklerimizi evlerinde ziyaret edip sıkıntı ve taleplerini dinledik. Başımızın tacı, bereketin ve rahmetin vesilesi değerli büyüklerimize Allah'tan sağlık ve huzur dolu ömür diliyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan sürpriz ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek, ince davranışından dolayı Başkanımıza teşekkür etti.

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