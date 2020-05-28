Başkan Zorluoğlu Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu
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Başkan Zorluoğlu Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski Avni Aker Stadyumu'nun olduğu bölgede yapımı devam eden 'Millet Bahçesi' çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Zorluoğlu Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu
28.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:28

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski Avni Aker Stadyumu'nun olduğu bölgede yapımı devam eden 'Millet Bahçesi' çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gürcan Başar ve Süleyman Gün ile birlikte ilgili daire başkanlarının da hazır bulunduğu inceleme sırasında, çalışmalarda gelinen son durumu değerlendiren Zorluoğlu, "Eskiden Avni Aker Stadyumu'nun olduğu bu alan, Trabzon'un çok önemli bir merkezi. Herkesin hatıralarında yer alan bir yer. Trabzonlu ve belli bir yaşta olup da buraya gelmeyen insan yoktur. Hatıralara saygı göstermek adına Avni Aker'in ve Yavuz Selim'in bazı kısımlarının bu projede kendini hissettirmesi amaçlandı. Trabzon Millet Bahçesi'nin diğer millet bahçelerinden farklı olarak biraz daha spor temalı olmasını istedik. Çünkü Trabzon bir spor şehri ve bu bölge uzun yıllar bir spor alanı olarak kullanılmış. Onun için buraya yaptığımız saha ile etrafındaki yürüme ve koşu parkurları amacımıza hizmet edecek" dedi.

"Eylül sonunda hizmete açmayı ümit ediyoruz"

Millet Bahçesi'nin etkinlikler yapılacak bir açık alan olarak da hizmet vereceğini dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Burası gerek Büyükşehir Belediyesi gerek diğer kamu ve sivil toplum kuruluşlarının belli etkinliklerini yapabilecekleri bir açık alan olarak da faaliyet gösterecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak buz pateni ve kaykay bileşenlerini de eklemek suretiyle daha fazla gencimizin parkımıza gelmesini arzu ediyoruz. Millet Bahçesi diğer peyzaj düzenlemeleri ile Trabzon'da çok önemli bir ihtiyacı giderecek güzel bir rekreasyon alanı olacak. Öte yandan alt kısmında bizim de gayretlerimizle 400 araçlık büyük bir otopark yapılıyor. Trabzon'umuza hayırlı uğurlu olsun. Nasipse eylül ayının sonu itibarıyla burada bir açılış yapabiliriz diye ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"2. etap için Orman İşletme Müdürlüğü lojmanlarının bulunduğu alanı düşünüyoruz"

Yapılması planlanan Millet Bahçesi 2. etap çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "2. etap için Orman İşletme Müdürlüğü lojmanlarının bulunduğu alanı düşünüyoruz. Orası ile ilgili de TOKİ ve Orman Genel Müdürlüğü arasında bir protokol yapıldı. Yakın zamanda o lojmanlar da yıkılacak ve onların yerine de Millet Bahçesi'nin 2'nci etabını inşallah başlatacağız. Millet Bahçesi'nin yapılmasında emeği geçen tüm teknik arkadaşlarımıza, işçilerimize ve değerli TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlk başladığımız projede epey tadilatlar yaptık. TOKİ Başkanımız sağ olsun ricalarımızı kırmadı ve çok daha fonksiyonel, çok daha güzel bir parkın meydana gelmesi sağlandı" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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