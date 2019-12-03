Başkan Zorluoğlu engelli personelle bir araya geldi

03.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:20

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla belediyede çalışan engelli personelle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet veren 49 engelli personel, düzenlenen toplantıda görüş ve önerilerini Zorluoğlu'na iletti.

Zorluoğlu, gün dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan engelli personele bir günlük idari izin verdi. Çalışanlar, Zorluoğlu'na teşekkür etti.

Engelli mesai arkadaşlarıyla bir arada olmaktan ve sohbet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zorluoğlu, "Türkiye'de son 15 yılda engellilerle ilgili çok önemli işler yapıldı. Engelliler hakkında kanun çıktı. Yine engellilere istihdam başta olmak üzere bakım, rehabilitasyon merkezleri gibi geçmişte çok örnekleri olmayan, Avrupa'daki ülkelerde gördüğümüzde imrenerek baktığımız imkanların şu an ülkemizde de olması, gurur verici." dedi.

Zorluoğlu, bu konuda daha fazla yol katedilmesi gerektiği gerçeğinin görülmesi gerektiğini belirterek, ülkenin yüzde 13'ünü engellilerin oluşturduğunu ifade etti.

Engellilerin aileleri ile birlikte sayılarının 30 milyonu bulduğunu kaydeden Zorluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla bu konuya hiçbir idarecinin kayıtsız kalması mümkün değil. İnşallah bu manada sizlerin ve tüm engellilerin yararlanacağı güzel hizmetleri el birliği ile sunarız. Belediyecilik bakımından Trabzon'a baktığımızda engelli insanların fiziken rahat hareket edebileceği bir şehir olduğumuzu söyleyemeyiz. Şu anda sizler akülü ya da tekerlekli sandalyelerinizle tek başınıza hareket etmekte zorlanıyorsunuz. Zaten çok da fazla tek başına hareket edebilen engelli vatandaşımızı göremiyoruz sokaklarımızda. Hedefimiz şehrimizde ilk etapta halkın yoğun olarak kullandığı alanların ve mekanların kaldırımları, yol bağlantıları ile kamu binalarının engelliler için çok daha rahat erişilebilir bir hale getirilmesi."

Zorluoğlu, Trabzon'u engelli dostu bir şehir yapmak istediklerini belirterek, "Ayrıca belediye olarak 4- 5 yıllık yatırım programlarımızdaki bütün işlerimizde, engellilerin ihtiyaç duyacağı şekilde bir dizaynı mutlaka öngöreceğiz. Bu bir zihniyet dönüşümünü, değişimini gerektiriyor. Çok kolay değil ama katedilen mesafeye baktığımızda ümitliyim." diye konuştu.

Kaynak: AA