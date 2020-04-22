Başkan Yüksel maske dağıtmaya devam ediyor Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Ergene'de vatandaşların sağlığını korumak ve virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda kapı kapı gezerek maske dağıtımını sürdürüyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Ergene'de vatandaşların sağlığını korumak ve virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda kapı kapı gezerek maske dağıtımını sürdürüyor.

Ergene Kültür Merkezi'nde vatandaşların maske ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan maske atölyesinde seri bir şekilde üretime geçen Ergene Belediyesi Sağlık ve Yeşiltepe Mahallesinde kapı kapı gezerek üretmiş oldukları maskeleri vatandaşlara ulaştırdı.

Yapılan çalışma ile ilgili olarak bilgiler veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Halkımızın sağlığı için Ergene Kültür Merkezimizde oluşturmuş olduğumuz atölyemizde ürettiğimiz maskeleri Belediye Başkan Yardımcılarımız, Meclis üyelerimiz ve Belediye personelimiz ile birlikte vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" dedi.

Ergene'de Yeşiltepe ve Sağlık Mahallesi hariç diğer tüm muhtarlıklara maske bırakıldığını ve bırakılmaya da devam ettiğini belirten Başkan Yüksel, "Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerimizde ki nüfus fazlalığından dolayı muhtarlıklarda oluşacak yoğunluğu önlemek için bu iki mahallemizde maskeleri kapı kapı gezerek vatandaşımıza bizler teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılamak için ilerleyen günlerde de bu mahallelerimizde maske dağıtımına devam edeceğiz. Bunun yanında Sağlık ve Yeşiltepe mahallesinde ki vatandaşlarımız maske ihtiyaçlarını Kültür Merkezimize gelerek de karşılayabilirler" diye konuştu.

Ergene'de halk sağlığı açısından tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Yüksel, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir, Ergene'de başı ağrıyandan da dişi ağrıyandan da ben sorumluyum. Maske üretimimiz ve dağıtımımız aralıksız bir şekilde devam edecektir. Ergene halkımız bu süreçte evlerinden çıkmasın bizler evlerine gelerek maskeleri kendilerine teslim edeceğiz, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA