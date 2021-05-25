Başkan Uysal, yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın bölgesini inceledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan ve yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan ve yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, geçen yıl nitelikli doğal koruma alanı ilan edilen bölgeyi gezen Uysal, yaşanan yangın nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Uysal, "Maalesef dünya harikası çam ormanlarımız, hafta sonu yangın afetine uğradı. Çok üzücü bir şey. Allah tekrarını yaşatmasın." temennisinde bulundu.

Lara kumul ve ormanlık alanına komşu 310 bin metrekarelik obruk ormanın belediyeye tahsisi için başvuruda bulunduklarını hatırlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Bölgeye sahip çıkalım, halkımıza kazandıralım istiyoruz. Doğal yaşam alanı olsun, sokak hayvanları için doğal bir ortam oluşturalım. Böyle afetlere uğrama riski azalsın. Çağrımı yeniliyorum. Bu ormanın Güzeloba Mahallemizle Ermenek Mahallemiz arasında kalan kısmını talep etmiş vaziyetteyiz. Kamu yararı esastır. Siyaset ikinci plandadır. Bu vatan hepimizin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek