Başkan Taşçı, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a Oltu taşı tespih hediye etti
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Başkan Taşçı, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a Oltu taşı tespih hediye etti

Başkan Taşçı, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a Oltu taşı tespih hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve heyeti Artvin'de 22 Temmuz'da yaşanan sel ve heyelanlardan etkilenen ilçeleri incelemek için Artvin'e geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve heyeti Artvin'de 22 Temmuz'da yaşanan sel ve heyelanlardan etkilenen ilçeleri incelemek için Artvin'e geldi.

Başkanvekili Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyareti esnasında afattan zarar gören Belediyelere destek amaçlı Artvin'de bulunan Oltu Belediye Başkanı ve Çoruh Havzası Kalkınma Birliği Başkanı Necmettin Taşçı ve meclis üyeleri AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve AK Parti MKYK üyesi Hayati Yazıcı'ya birer özel yapım Oltu Taşı Tespihi hediye etti.

Başkan Taşçı ile ayaküstü sohbet eden AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş tespih için teşekkür ederek Oltu halkına selamlarını iletti. - ERZURUM

Başkan Taşçı, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a Oltu taşı tespih hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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