Başkan Tahmazoğlu'ndan Kaymakam Mutlu'ya Ziyaret
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Başkan Tahmazoğlu'ndan Kaymakam Mutlu'ya Ziyaret

17.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:37
Başkan Tahmazoğlu'ndan Kaymakam Mutlu'ya Ziyaret

Gaziantep (İHA) –Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na Türk bayrağı hediye etti.

Gaziantep (İHA) –Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na Türk bayrağı hediye etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Başkan Tahmazoğlu'na iadeyi ziyarette Kaymakam Mutlu tarafından Türk Bayrağı hediye edildi. Kaymakamı Mutlu ile ziyarette Başkan Tahmazoğlu ile birlikte ilçede hayata geçirilen ve devam eden projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonrasında Tahmazoğlu, Mutlu ile birlikte sosyal market, sosyal fırın ve oyuncak atölyesi gibi projeleri yerinde inceledi. Tahmazoğlu atölyede bir oyuncağın kumaşının da kesimini yaptı. Projelere övgü ile bahseden Tahmazoğlu, Kaymakam Mutlu'ya teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Şahinbey Belediyesince ilçedeki tüm anasınıfı öğrencileri için 15 parçadan oluşan bilgin kaşifler seti dağıtılması için protokol imzalandı. - GAZİANTEP

Başkan Tahmazoğlu'ndan Kaymakam Mutlu'ya Ziyaret
Başkan Tahmazoğlu'ndan Kaymakam Mutlu'ya Ziyaret
Başkan Tahmazoğlu'ndan Kaymakam Mutlu'ya Ziyaret
Başkan Tahmazoğlu'ndan Kaymakam Mutlu'ya Ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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