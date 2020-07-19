Başkan Sekmen: "Şükürler olsun yeniden Süper Lig'deyiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Sekmen: "Şükürler olsun yeniden Süper Lig'deyiz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Başkan Sekmen:
19.07.2020 21:38 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:42

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi. Sezonun son karşılaşmasına Kazım Karabekir Stadyumu'nda Ümraniyespor'la çıkan mavi beyazlı ekip, sadece maçı kazanmakla kalmadı, aynı zamanda Süper Lig biletini de kestirmiş oldu. Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla deviren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci kez Süper Lig'e çıkmaya hak kazanırken, mavi beyazlı kulübün Onursal Başkanı Mehmet Sekmen de, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayanlar arasındaydı. Karşılaşmayı başından sonuna kadar takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hakemin son düdüğüyle birlikte soluğu yeşil sahada aldı. Futbolcular ve teknik heyetle teker teker kucaklaşan Sekmen, elindeki Erzurumspor bayrağıyla stadyumda hem tur attı, hem de mavi beyazlı ekiple beraber protokolü selamladı.

Başkan Sekmen, sürpriz üstüne sürpriz yaptı

Erzurum'a şampiyonluk coşkusu yaşatan B.B. Erzurumspor için Başkan Sekmen'in sürprizleri üst üste geldi. Pandemi tedbirleri dolayısıyla maçı stadyumda izleyemeyen taraftarlar için Havuzbaşı Kent Meydanı'nda dev bir ekran kurulmasını sağlayan Sekmen, bir gecede hazırlattığı şampiyonluk otobüsüyle de takdir topladı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait şantiyede bir gecede yapılan üstü açık otobüs, şampiyonluk sevincini yaşayan futbolcuları Kazım Karabekir Stadyumu'ndan alarak şehir merkezine yönelirken, Başkan Sekmen, şampiyonluk turuna çıkan futbolcuları yine yalnız bırakmadı. Binlerce araçtan oluşan konvoy eşliğinde şehir merkezine ulaşan otobüs, Cumhuriyet Caddesi'nde adeta insan seline dönüşen coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş'ten, Teknik Direktör Mehmet Özdilek'e, futbolculardan teknik heyet ve yöneticilere varıncaya kadar herkesin bir arada taraftarları selamladığı otobüste, Başkan Sekmen'e gösterilen ilgi de büyük oldu.

Başkan Sekmen, zafer turuna katıldı

"En büyük başkan, bizim başkan" sloganları arasında mavi beyazlı ekiple birlikte şehir turu atan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tesislere kadar eşlik ettiği futbolcuları ve teknik heyeti teker teker kutlarken, mavi beyazlı taraftarlara da hayırlı olsun mesajları gönderdi. Başkan Sekmen, akşam saatleri olmasına rağmen şehir merkezini ışıl ışıl bir hale getiren Erzurumspor taraftarlarının bu coşkuyu fazlasıyla hak ettiğini dile getirerek, "Biz, Erzurum'a bugüne kadar hangi sözü verdiysek, yerine getirdik. Erzurumspor'un Süper Lig'e yeniden yükseleceğinin sözünü de vermiştik, hamdolsun bu sözümüzü de tutmuş olduk. Erzurum'a, Erzurumspor'umuza, fedakar taraftarlarımıza ve Türk futboluna hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Tertemiz mücadelemiz devam edecek"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un olağanüstü bir performans sergileyerek 5 yıla tam 4 şampiyonluk kupası sığdırdığını vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, "Bugünlere hep mücadeleyle geldik; kaldırdığımız her şampiyonluk kupasına alın terimizi, üstün çabamızı, inancımızı ve samimiyetimizi doldurduk. Geçtiğimiz yıl çeşitli nedenlerle düştüğümüz Süper Lig'e bugün yeniden yükseldik, Erzurum'un, Erzurumspor'un adını Türk futbol gündemine yeniden oturttuk. Allah'ın izniyle bu mecrada artık kalıcı olacağız, tertemiz mücadelemize bundan böyle Süper Lig'de devam edeceğiz. Biz hak ettiğimiz yerdeyiz, çünkü bu şehrin ruhunda şampiyonluk hep oldu, olmaya da devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan B.B. Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesi, Türkiye gündemine de oturdu. Karşılaşmadan önce Twitter'deki Trend Topic (TT) sıralamasında zirveye oturan Erzurumspor, maçtan sonra da günün konusu oldu. Ana haber bültenleri, Erzurum'daki şampiyonluk coşkusuna geniş biçimde yer verirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla hem Erzurumspor'u tebrik etti, hem de taraftarlara sosyal mesafe uyarısında bulundu. Daha birçok bakandan milletvekiline, federasyon başkanlarından süper lig ekiplerine varıncaya kadar tebrik ve kutlama mesajlarının adeta yağmur gibi yağdığı Erzurumspor'a, sınırlar ötesinden de destek geldi. Real Madrid'de top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Karim Benzema, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor için Instagram hesabından kutlama mesajı paylaşırken, şampiyonluk coşkusunu dünya fenomeni olan Acun Ilıcalı ile Nusret Gökçe de paylaştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi Dünya
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Şampiyonluk maçında penaltı kaçtı! Yıldız isim fırsatı değerlendiremedi Spor
Şampiyonluk maçında penaltı kaçtı! Yıldız isim fırsatı değerlendiremedi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak Ekonomi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti Magazin
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı Spor
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Ribery ve Benzema'nın ardından Real Madrid'li Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik etti
Ribery ve Benzema'nın ardından Real Madrid'li Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik etti
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
İş yerinin uyarılarına rağmen sakalını kesmeyen genç, tazminatsız kovuldu; Yargıtay iş yerini haklı buldu
İş yerinin uyarılarına rağmen sakalını kesmeyen genç, tazminatsız kovuldu; Yargıtay iş yerini haklı buldu
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Fatih Sultan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Merve Boluğur Seyfi Dursunoğlu
Spor Selçuk İnan Adem Ljajic Ünal Karaman Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Ateş Bakan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Başkan Sekmen: "Şükürler olsun yeniden Süper Lig'deyiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 22:06:00. #1.14#
title