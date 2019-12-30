Başkan Şahin'e ziyaret
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Başkan Şahin'e ziyaret

Eskişehir'in Sarıcakaya İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çalışkan, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret ettiler.

30.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:01
Başkan Şahin'e ziyaret

'in İlçe Belediye Başkanı ve Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çalışkan, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret ettiler.


Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin konuklarına teşekkür etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Şahin, "Eskişehir'in Sarıcakaya İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çalışkan bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Kendileriyle beraber çalışabileceğimiz konuları değerlendirdik. Ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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