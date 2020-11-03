Başkan Sabırlı'dan 18. yıl mesajı
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Başkan Sabırlı'dan 18. yıl mesajı

03.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 03.11.2020 16:45
Başkan Sabırlı'dan 18. yıl mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti'nin ilk seçim zaferi olan 3 Kasım'ın 18. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti'nin ilk seçim zaferi olan 3 Kasım'ın 18. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, 3 Kasım 2002 tarihi, sadece AK Parti için değil Türkiye için bir milat ve yeni bir başlangıç olduğunu söyledi. Başkan Sabırlı, AK Parti'nin 18 yıl önce bugün girdiği ilk seçimleri kazanarak iktidara geldiğini belirterek, "Türk siyasi hayatında önemli bir yeri olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin 18. yıldönümünü idrak ediyoruz. 3 Kasım tarihi, sadece AK Parti için değil, Türkiye için, Ortadoğu için, İslam alemi için, bütün milletimiz için bir milat oldu, yeni bir başlangıç oldu. Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan partimiz kısa zamanda ülkenin çehresini değiştirmeye başladı. Sağlık, eğitim, ekonomi, enerji, adalet, tarım, ulaşım ve turizm alanında yaptığı köklü reformlarla yeni bir Türkiye ortaya çıkmıştır. AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den bugüne kadar başarısını sürekli artırmıştır. Partimiz her alanda milletle kucaklaşmaya devam etmektedir. Türkiye'deki demokrasi anlayışını da güçlendiren partimiz, ülkenin her kesimine hitap etmektedir. Birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmektedir. İç ve dış terör örgütlerine karşı kararlı ve başarılı mücadele ile ülkemizin her ferdinin güvenliği için, toprak bütünlüğümüz için kararlı adımlar atılmış ve atılmaya devam etmektedir. Partimizin 18. kuruluş yıldönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Partimiz için gecesini gündüzüne katan, acı ve tatlı günlerinde hep yanımızda yer almış vatandaşlarımız ve partimizin değerli üyelerini, hainlerce şehit edilen ve şu anda hayatta olmayan teşkilat mensuplarımızı Rabbim cennetiyle mükafatlandırsın, geriden kalan sevenlerine ailelerine başsağlığı diliyorum. Başarılarla dolu daha nice ak yıllara ulaşmamız dileğiyle bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla faaliyet gösterdik, bundan sonra da aynı ruh, aynı heyecanla, aynı coşkuyla milletimizin çizdiği rotada yolumuza devam edeceğiz. İktidara gelişimizin 18. yıldönümünde daha nice eserler üretmek, daha nice mutluluklara vesile olmak dileğiyle aziz milletimize teşekkürü bir borç biliriz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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