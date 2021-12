BAŞKAN PEKYATIRMACI ENGELLİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerini Sille'de ağırladı.

Engellilere yönelik projeleriyle örnek işlere imza atan Selçuklu Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de engellileri unutmadı. Engellilerin bu anlamlı gününde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sille Baraj Parkı'nda engelli çocuklarla buluştu. Gün boyu Sille'de keyifli bir gün geçiren çocuklar Başkan Pekyatırmacı'nın misafirperverliği ile büyük bir mutluluk yaşadı.

Ayrıca Talha Bayrakçı Gençlik Merkezinde gençlik meclisi üyeleri tarafından engellilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Gençlerin hazırladıkları etkinlikte gençlerle engelliler sohbet edip müzik eşliğinde eğlendiler. Engelli bir vatandaşın saz dinletisi de dinleyenleri mest etti.

Başkan Pekyatırmacı: "Çalışmalarımızla engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz"

Selçuklu'da Sosyal sorumluluğu ön planda tutan, engellilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek projeler uyguladıkları ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; "Selçuklu Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için her türlü adımı atıyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm hizmetlerde engelli hemşehrilerimizi de düşünerek planlama yapıyoruz. Engelli hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan tesisler ile yaşam alanları inşa ederken bir yandan da onların sosyal hayatta kendilerini yalnız hissetmemeleri için gayret gösteriyoruz. Amacımız ilçede yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin "İyi ki Selçuklu' da yaşıyorum" demelerini sağlamak. Hizmetleri planlarken merkez ve mahalle ayrımı yapmaksızın Selçuklu'nun her noktasına aynı hizmetleri sunma gayreti içerisindeyiz. Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimizde de Gençlik Meclisi üyelerimiz yaptıkları etkinliklerle engelli kardeşlerimize moral verdiler. " şeklinde konuştu.

