Başkan Pekmezci'den Aksun'a ziyaret
Haberler » Güncel » Başkan Pekmezci'den Aksun'a ziyaret - Haber

Başkan Pekmezci'den Aksun'a ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

12.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:40
Başkan Pekmezci'den Aksun'a ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.


31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde MHP'den Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun'a Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ziyarette bulundu.


Pekmezci, başarılar temennisinde bulunarak yerel hizmetler noktasında istişare yaptı.


Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et