Başkan Hürriyet'ten tüm çocuklara 23 Nisan sürprizleri
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Hürriyet, 23 Nisan, Güncel

Başkan Hürriyet'ten tüm çocuklara 23 Nisan sürprizleri

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya üzerinden çocuklara seslenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının detaylarını paylaştı.

17.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:03
Başkan Hürriyet'ten tüm çocuklara 23 Nisan sürprizleri

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya üzerinden çocuklara seslenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının detaylarını paylaştı.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını korona virüs sebebiyle farklı bir boyuta taşıyacaklarını açıkladı. Milli değerlerimizin kutlanmasına hiçbir şeyin engel olamayacağını ve bu coşkuyu tüm kentte yaşatacaklarını ifade eden Başkan Hürriyet, yeni hazırlanan programın detaylarını sosyal medya üzerinden hem aileler hem çocuklar ile paylaştı.

Çocukları çeşitli sürprizler bekliyor

Belediyeye ait sosyal medya hesapları ve dijital platformlar üzerinden çocukların da interaktif bir şekilde katılabileceği çeşitli programlar düzenleyeceklerini duyuran Başkan Hürriyet, aileler için de keyifli etkinliklere yer vereceklerini duyurdu. Başkan Hürriyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile bu bayramı çocuklara armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan videolar çekerek yollayan çocuklara çeşitli sürprizler yapacaklarını açıkladı.

Başkan Hürriyet'in 23 Nisan programı

Sosyal medya üzerinden geleceğin aydınlık yüzleri olan çocuklara seslen Başkan Hürriyet, "Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılı ve bu bayramı ne yazık ki korona virüs nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. Ama evlerimizde olmamız 23 Nisan coşkusunu yaşamamıza engel olamaz. Korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını sürece uygun olarak planladık. Milli egemenliğimizin sembolü TBMM'nin kuruluş yıldönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için herkesi 100. yıl coşkusunda birleştirecek programlar düzenledik. Geçen senelerdeki gibi tüm dünya çocuklarıyla yan yana olamayacağız belki evet. Ama 23 Nisan'ı yine her sene olduğu gibi coşkuyla kutlayacağız. 23 Nisan'ı çocuklarımızın coşkuyla kutlayabilmesi için bu yıl etkinliklerimizi dijital platformlarda gerçekleştireceğiz" dedi

Başkan Hürriyet, 23 Nisan sabahından itibaren birbirinden güzel ve eğlenceli programlarla çocukların karşısında olacaklarını ifade ederek, "Kukla gösterileri, gölge oyunları, danslar, tiyatro oyunları ve daha pek çok etkinlikle sosyal medya hesaplarımızdan 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Oda orkestramız en güzel çocuk şarkılarını sizler için söyleyecek. ve tabi ki bitmedi. Ailelerinizin de siz çocuklarla birlikte izleyerek eğlendiği Kral Şakir'in mimarlarından Varol Yaşaroğlu sizlerle birlikte olacak ve size evlerinizde Kral Şakir ve arkadaşlarına nasıl can verdiğini anlatacak ve hatta evlerinizde nasıl Kral Şakir ve arkadaşlarını çizdiğini gösterecek. Ama sizler de ekranlarınızın başında bu gösterilerin başrol oyuncusu olacaksınız. Nasıl mı? 0532 166 41 41 Whatsapp Hattımıza 23 Nisan ve bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan videoları göndererek. Haydi sizler de Whatsapp hattımıza evlerinizde çektiğiniz 23 Nisan videolarını gönderin, 23 Nisan günü sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayalım. Ayrıca çektikleri videoları bizlere gönderen çocuklarımıza çok güzel hediyelerimiz de olacak. Sizler videolarınızı bizlere gönderin, biz yayınlayalım ve birbirinden değerli hediyelerin olduğu sürprizlerimizi sizlere gönderelim. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. 23 Nisan kutlu olsun, sevinin küçükler, övünün büyükler. Çok büyük bu bayram herkese kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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