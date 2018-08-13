Başkan Güven'den Dolar Mesajı: "Dolar 10 TL Olsa Bile Türk Devleti Geri Adım Atmayacaktır"

Denizli'nin Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, "Dolar 10 TL olsa bile Türk devleti geri adım atmayacaktır. Boyun eğmeyecektir" dedi.

Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, ABD'nin Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği yaptırım kararına tepki gösterdi. Başkan Güven, ülke olarak olağanüstü dönemlerden geçildiğin ifade ederek, "Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yaptırımlar yoluyla bizleri dize getirmek istemektedir. Bu yaptırımların sınırı yoktur. ABD, 15 Temmuz'da Türkiye'ye savaş ilan etmiş fakat vatanperverlerin mücadelesi ile bu işgal girişimi başarısızlığa uğramıştır. Arkasından ABD, İşid üzerinden tehditlerine devam etmiş, Fırat Kalkanı Operasyonu ile bu tehdit geri püskürtülmüştür. Diğer taraftan gözümüzün içine baka baka Türkiye'nin düşmanı olan PYD/PKK oluşumlarını silahlandırmış üzerimize salmış yine Kahraman Mehtmeçiğimizin operasyonları ile ezilmiştir. Türk Ordusu kazanmıştır. ABD üst üste kaybetmiştir" dedi.

"Bu tehditlerin ucu bucağı yoktur"

Dolar 10 TL olsa da Türk devletinin geri adım atmayacağını belirten Başkan Güven, "ABD terörle, darbe girişimiyle teslim almayı beceremediği,yenilgi üzerine yenilgi aldığı Türkiye'de şimdide,ekonomik yollardan teslim almayı amaçlamaktadır. Fakat Dolar 10 TL olsa bile Türk devleti geri adım atmayacaktır. Boyun eğmeyecektir. ABD bizlerden siyasi tavizler istemektedir. Bizlerin bu tavizleri uygulamaya kalkmamız mümkün değildir. Bu tavizler Rahip'den başlamaktadır, Türkiye'nin parçalanmasına kadar gitmektedir. Rahip olayı sadece tavizlerden bir tanesidir. Olayın arkasında çok büyük tehditler var. ABD istediği tavizlerde Türkiye paramparça olur. Bu tehditlerin saldırıların nereye varacağı açıktır. Bizlerin bu tavizleri yerine getirmemiz mümkün değil. Bu tehditlerin ucu bucağı yoktur" diye konuştu. - DENİZLİ