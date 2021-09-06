Başkan Gürün, Aşure Günü'ne katıldı
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Başkan Gürün, Aşure Günü'ne katıldı

Başkan Gürün, Aşure Günü'ne katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Ortaca Pir Sultan Abdal Derneği tarafından Cem Evinde düzenlenen etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de katıldı.

Ortaca Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Ziya Şahin Alkoç, "Matem ayından sonra 12 gün devam orucun ardından aşure günü düzenledik. Aşure günü etkinliğimize destek veren katılım sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm canlar adına teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, aşure dağıtımında yaptığı konuşmada, ülkedeki farklılıkların en büyük zenginliklerden olduğunu ve bu renklere herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi. Gürün, "Hz. Hüseyin'in yaşadığı azap, kendisine ve ailesine yapılan zulüm. Matem ve orucun ardından bayramı kutlamak için aşure yapılıyor. Aşure gerçekten içerisinde bir birine hiç benzemeyen ama birlikte olduğu zaman çok lezzetli ve tat veren bir yapıya bürünüyor. Yani diyoruz ki biz insan olarak herkese, her tada, her renge saygılıyız ve bu öğeler bir araya geldiğinde güzel bir doku oluşturuyor. İnsan olarak gerçekten gönül gönüle vermeyi bilmemiz gerekiyor. Farklılıklarımız bizleri ayrıştırılacak bir özellik değil, aksine birleştirecek ve farklı özelliklerimizle çok daha güzel ufuklara yürüyeceğimiz bir öğedir. Ayrımcılığı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Herkes farklı yerden bakabilir ve bu aynı zamanda bir zenginliktir. Aşure etkinliğimize katılan tüm canlara teşekkür ediyorum" dedi.

Aşure duasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ortaca Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Ziya Şahin Alkoç ve protokol etkinliğe katılan vatandaşlara aşure dağıttı. - MUĞLA

Başkan Gürün, Aşure Günü'ne katıldı
Başkan Gürün, Aşure Günü'ne katıldı
Başkan Gürün, Aşure Günü'ne katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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