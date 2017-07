Başkan Güngör'den Bakan Çelik'in Açıklamalarına Destek

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in kurban pazarlarında dişi hayvan satılmamasına ilişkin açıklamalarını desteklediklerini söyledi.



Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, "Verimlilik çağında dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmemesini hem ülke ekonomisi hem de hayvancılığın geleceği açısında önemsiyoruz" dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Türkiye'de ilk kez geliştirilen "etçi damızlık tavuk" ve "siyah pirinç" ile ilgili tanıtım toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Faruk Çelik'in yaklaşan Kurban Bayramı'ndaki hayvan kesimleriyle ilgili sorular üzerine, "Kendi kendimize yetebilen bir ülke konusunda Ar-Ge desteklerini arttırdık. Amacımız milli ve yerli hayvancılık ve hayvan varlığını arttırmak, ithalatı kaldırmak. Kendi üreticimizi desteklemeyip ithalat ağırlıklı devam edeceksek bu zaten uzun yılların konusu ve rakamları veriyoruz, 1995'te 420 milyon dolarlık ithalat olmuş. Bu gerçekten milli bir meseledir, kendi hayvanımızı kendimiz üretmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı'nda dişi hayvan keselim dediğiniz zaman büyük bir çelişki meydana geliyor. Bu çelişkinin olmaması için dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek. Bu konuda bakanlık olarak bütün mülki amirlerle birlikte çok ciddi bir denetim faaliyeti içerisinde olacağız. Ülkenin geleceği açısından bireysellikten çıkmamız gerekiyor, bu hayvancılık meselesidir. Yılda 3 milyona gelmiştir buzağı sayısı, bu sayıyı 5 milyona taşımak durumundayız" şeklindeki açıklamasını önemsediklerini belirten Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör verimlilik çağındaki dişi hayvanların kesilmesine kendilerinin de karşı olduğunu söyledi.



İyi bir planlama ile Türkiye'nin et ve kurban ihtiyacını kendisinin karşılayabileceğini belirten Güngör, "Sürdürülebilir bir hayvancılık için damızlık dişi hayvan varlığının artırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, Resmi Gazete'nin 21 haziran 2017 tarih ve 30103 sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan '2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ' çerçevesinde gebe ve damızlık niteliğe sahip dişi hayvanların kurbanlık hayvan satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesimine müsaade edilmemesi yönünde İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları tarafından karar alınacak ve Komisyonunun izni olmadan kesilmelerine izin verilmeyecektir" dedi. - AYDIN