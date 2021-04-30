Başkan Büyükkılıç: "Tüm çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum"
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Başkan Büyükkılıç: "Tüm çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum"

Başkan Büyükkılıç: 'Tüm çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Ülkemiz ve şehrimizin kalkınması için emek verip, alın teri dökerek gayret gösteren tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Ülkemiz ve şehrimizin kalkınması için emek verip, alın teri dökerek gayret gösteren tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, çalışanların toplumda önemli bir unsur olan üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Toplumda en önemli meslek gruplarından olan çalışanların bir ülkede çalışma hayatının adeta bel kemiği olduğunu biliyoruz. Gelişen, kalkınan ülkelerin bu süreci işçilerine, emekçilerine borçlu olduğunu görüyoruz. İşçisine sahip çıkan ülkelerin gelişmesi kaçınılmazdır. Türkiye'miz de işçisinin alın teri ile verdiği emek ile gelişme süreci yaşamaktayız, kalkınmaktayız. Köklü tarihinden bu yana insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışında olan ülkemiz de işçisinin yanında olmuş, her fırsatta onların ihtiyaçlarını ve haklarını öncelemiştir. Üretim bir ülkenin en önemli değerlerindendir. Çünkü üretim sayesinde gelişme, kalkınma, zenginleşme ve refah gerçekleşir. Sonra üretmek bir insanın en değerli özelliğidir. Dolayısıyla üretim gibi önemli, hatta ulvi faaliyeti gerçekleştiren insanlar da haliyle değerlidir. Onların sağlığı Türkiye'nin sağlığı, onların mutluluğu Türkiye'nin mutluluğu, onların refahı Türkiye'nin refahıdır. Bu kapsamda işçi kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmalıyız, unutulmaması gerekir ki işçi ve emekçinin yanında olmak ülkenin yanında olmaktır. Emeği ile ekmeğini kazanan, diğer taraftan da emekleri ile omuzlarında ülkemizi, vatanımızı yükselten değerli çalışanların 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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