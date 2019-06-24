Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin turizmden daha büyük pay alması için yeni açılımlar getirmeye devam...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin sadece kayak turizmiyle değil başta kültür ve sağlık turizmi olmak üzere her alanda sesini duyurması için çalışmalarına devam ediyor. Nevşehir'de konuyla ilgili önemli bir toplantıya katılan Başkan Büyükkılıç, sağlık turizminin gelişmesine de büyük önem veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve bölgesinin turizm açısından zengin kaynaklara sahip olduğunu belirtti ve bu kaynakları turizme kazandırmak için gayret ettiklerini söyledi. Erciyes'in dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden birisi haline geldiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, turizme getirecekleri yeni açılımlarla Kayseri'nin turizm ekonomisinden aldığı payı artıracaklarını belirtti.

Nevşehir'de Kayseri ve Nevşehir Valilerinin de katılımıyla Kayseri ve bölge turizminin gelişmesine yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, sağlık turizminin gelişmesine yönelik de önemli bir çalıştay hazırlığı yaptıklarını söyledi. Turizme büyük önem verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "Gerek sağlık turizmiyle, gerekse Kültepe odaklı kültür turizmi ile ilgili çalışıyoruz. Ayrıca Yeşilhisar Bölgesi'nde Kapadokya'nın devamı niteliğinde çalışmalarımız var ve balon turizmine başlıyoruz. Hafta sonu Nevşehir ve Kayseri Valimiz ile bölgedeki çalışmaları inceledik. Kapadokya ve Kayseri'nin de içinde olduğu bir film çekimi söz konusu. O filmle alakalı çalışmaları gözden geçirdik. Hafta sonu sağlık turizmiyle alakalı çalıştay yapılacak. Çalıştaya Sağlık Bakanlığı'ndan üst düzey yöneticiler ve turizm sektöründeki paydaşlarımız katılacak. Yapacağımız çalışmalarla sağlık turizminin de gelişmesini sağlayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA