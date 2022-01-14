Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor - Haberler
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Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi'nde kıldığı Cuma namazının ardından önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, onların taleplerini dinledi. Esnaflara işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet ederken, Kayserililer de Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, insanlara hizmet etme sevdalısı bir anlayışta olduklarını dile getirerek, hizmetlerini sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, "Biz esnaf dostu bir belediyeyiz. Kayseri esnaf şehridir. Bulduğumuz her fırsatta esnaf dostlarımızı ziyaret ediyor, onların taleplerini dinliyoruz. Kendilerine hayırlı, bereketli işler diliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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