Başkan Büyükkılıç, Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu

24.08.2019 11:30

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin en önemli alternatif yollarından birisi olacak olan Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, viyadük ve bağlantı yollarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar tamamlanacağını dile getirdi.



Talas'ı Malatya Yolu'na çok daha kısa sürede ve konforlu bir şekilde bağlayacak olan Derevenk Viyadüğü tamamlanma aşamasına geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Derevenk Viyadüğü'ne bağlantı yollarında yapılan çalışmaları takip ettikten sonra viyadükte incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Başkan Büyükkılıç, Derevenk Viyadüğü'nün 29 Ekim'e kadar tamamlanacağını ve cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümüne yakışır bir armağan olacağını söyledi. Böyle anlamlı ve önemli bir projeyi hayata geçiren Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne de teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Burası Mimarsinan OSB ve Malatya Yolu'na bağlanan önemli bir ana arter olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Devletimizin gücünü gösteren en güzel eserlerden birisi. Karayolları ile yaptığımız protokol çerçevesinde bağlantı yollarını Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Kurumlar arası dayanışmayı esas alan bir anlayışla bağlantı yollarını hazırladık. Asfaltını da yaparak viyadükle birlikte hizmete sunacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA