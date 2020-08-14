Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümü programına katıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü kutlama programına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü kutlama programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Liderimiz, kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde nice 19 yıllar diliyor, AK Parti'nin tüm kademelerinde davaya gönül vermiş, katkı sağlamış, görev almış, partiye oy vermiş tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan ve Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına iştirak etti. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, ardından 2001 yılında kurulan AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü için gerçekleştirilen kutlama programına katıldı.

Büyükkılıç, "19 yılda gösterdiğimiz gayret gelecekte göstereceğimiz gayret ve çalışma aşkının göstergesidir. Ülkesi ve milleti için her türlü fedakarlığı göstererek gayret eden tüm AK Gönüllülere minnet duyuyor, teşekkür ediyor, nice 19 yıllar diliyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, kuruluş yıldönümüne katılan AK Parti'nin önemli isimleri ile de bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA