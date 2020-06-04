Başkan Ataç'ın Dünya Çevre Günü mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Ataç'ın Dünya Çevre Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Çevre sorunları karşısında çözüm üretmeye yönelik tüm çalışmaların her zaman yanında olacağız" dedi.

Başkan Ataç'ın Dünya Çevre Günü mesajı
04.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:35

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Çevre sorunları karşısında çözüm üretmeye yönelik tüm çalışmaların her zaman yanında olacağız" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mesajında, çevre sorunlarına dikkat çekerken çözüm üretmeye yönelik tüm çalışmaların her zaman yanında olacağını kaydetti. Ataç, "Dünyamız için tehdit haline gelen çevre sorunları, ne yazık ki her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz temiz enerji yatırımları ile çevreye verdiğimiz önem ile birlikte çevreyi korumayı da sürdürüyoruz. 2013 yılında Brüksel'de Avrupa Birliği Parlamentosu'nda imzaladığımız Başkanlar Sözleşmesi, yerel ve bölgesel yönetimlerin, gönüllü olarak yenilenebilir enerji kullanımı ve etkin enerji tüketiminin artırılmasını desteklemeleri amacıyla, 2008 yılından bu yana, Avrupa'da yürütülen önemli bir eylemdir. Baz alınan 2030 yılı için her bir hedef için çalışmalar yapan belediyemiz, taraf olduğumuz Belediye Başkanları sözleşmesini güncellemiştir. 2030 yılına kadar uzatılan sözleşme kapsamında karbondioksit emisyonumuzu azaltma hedefimizi yüzde 23'ten yüzde 40'a yükselttik. Sözleşme revize edilmiş olup 'İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne Tepebaşı Belediyesi olarak tekrar taraf olduk. Bu kapsamda belediye bünyesinde oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Merkezimiz, 17 küresel hedefi gerçekleştirmeye yönelik 2030 gündemi için çalışmalarına devam ediyor ve çevre konulu çalışmalarımızın merkezini oluşturuyor. Hizmet binamızdaki güneş enerjisi panellerimiz ile enerji üretirken tasarruf sağlıyoruz. Öte yandan 2009 yılından bu yana geri dönüşüm uygulamaları kapsamında kazanımını sağladığımız tonlarca ambalaj atığı topluyoruz. Her bir atık grubu için uygun aparatları, vatandaşlarımızın kolay şekilde ulaşabileceği şekilde ilçe geneline yerleştirmiş durumdayız. Bu gayretlerimiz neticesinde Tepebaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşların almasının zorunlu hale geldiği sıfır atık belgesini Eskişehir'de alan ilk belediye oldu. Çocuklarımızın bilinçlendirilmesi ve çevre duyarlılığı kazanması için de çalışmalarımız sürüyor. Okullarda gerçekleştirdiğimiz çevre bilinci konulu eğitimlere 2010 yılından bu yana devam ediyoruz. Ayrıca Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi ile de çocuklarımıza dünyayı tanıtmayı, çevre bilinci aşılamayı sürdürüyoruz. Dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik eşiğe yaklaşıyoruz. Sağlıklı bir gelecek için önlem almak, Tepebaşı'nda yaptığımız gibi sürdürülebilir çevre politikaları geliştirmek zorundayız. Çevre sorunları karşısında çözüm üretmeye yönelik tüm çalışmaların her zaman yanında olacağımızı ifade etmekten büyük mutluluk duyuyor, hemşehrilerimin Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım Haber
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Haber
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Hasan Polatkan Adnan Menderes
Magazin Demet Akbağ Hülya Avşar İrem Derici Haldun Dormen
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Libya Antalya Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkan Ataç'ın Dünya Çevre Günü mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 16:35:45. #1.14#
title