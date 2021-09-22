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Başkan Arda, alzheimer ve demans hastalarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Arda, alzheimer ve demans hastalarını ziyaret etti

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Dünya Alzheimer Günü'nde Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi üyelerini evlerinde ziyaret etti.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Dünya Alzheimer Günü'nde Alzheimer- Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi üyelerini evlerinde ziyaret etti. Merkez üyeleri ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Arda, onlarla sohbet etti, isteklerini dinledi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Dünya Alzheimer Günü nedeniyle alzheimer ve demans hastalarıyla bir araya geldi. Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi üyelerini evlerinde ziyaret eden Arda, onlarla sohbet etti.

Öte yandan merkezde verdikleri hizmetlerle üyelerin hastalıklarının seyrini kontrol ederek hastalığın ilerlemesini önleyici çalışmalar yürüten ekip, hastaların ailelerine bu konularla ilgili bilgilendirme yaptı. Sağlık ekibi, alzheimer ve demans hastaları için evde uygulanacak fiziksel, zihinsel ve psikomotor aktivitelerin neler olduğu ve nasıl uygulanabileceğini anlattı.

"Her zaman yanlarında olacağım"

Alzheimer hastalarına karşı herkesin daha duyarlı olması gerektiğini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Yapılan çalışmalar alzheimer hastalığının son yıllarda çok fazla arttığını gösteriyor. Bu yüzden bu hastalığa dikkat çekmeli, bu yurttaşlarımıza yönelik özel çalışmaları yaşama geçirmeliyiz. Gaziemir Belediyesi olarak alzheimer, demans hastalarının her zaman yanında olmaya, onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Her zaman yaş almış büyüklerimizin yanlarında olacağım" dedi.

Başkan Halil Arda'nın evinde ziyaret ettiği merkezin üyesi Safiye Mutlu'nun ailesi, Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezinde verilen hizmetin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Pandemi nedeniyle hizmete ara veren merkezin bir an önce açılmasını beklediklerini ifade eden Safiye Mutlu'nun kızı Selma Mete ile torunu Seda Kılıç, "Merkezden hizmet alan annemiz zaman zaman Alzheimer Merkezi'nin ne zaman açılacağını soruyor. 'Tekrar ne zaman gideceğiz' diyerek özlemini dile getiriyor. Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezinde verilen hizmet hastalarımız ve biz aileler için çok önemli. Pandemi süresince merkezin önemini bir kez daha anladık" diye konuştu.

Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi

Gaziemir Belediyesinin sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü Sağlık Köyü içerisinde yer alan Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezinde, 1. ve 2. evre alzheimer ve demans hastalarına hizmet veriliyor. Merkezde alzheimer ve demans hastalarının zihinsel ve fiziksel kapasitelerini koruyabilmek amacıyla aktiviteler yapılıyor. Gaziemir'de ikamet eden, günlük aktivitelerini ve ihtiyaçlarını yerine getirebilen, bulaşıcı hastalığı olmayan 1. ve 2. evre alzheimer ve demans tanısı konmuş hastalar, yaş sınırlaması olmaksızın merkezden yararlanabiliyor. Alzhemier Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'ne üye olan yurttaşlar sabahları özel araçla ve sağlık çalışanı kontrolünde evlerinden alınıyor, merkezdeki aktivitelerin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. - İZMİR

Başkan Arda, alzheimer ve demans hastalarını ziyaret etti

Başkan Arda, alzheimer ve demans hastalarını ziyaret etti

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